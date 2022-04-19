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Вакцина Moderna после прививки вырабатывает в организме человека антитела не только к коронавирусу, но еще и к входящему в состав препарата полиэтиленгликолю, сообщили молекулярные биологи Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Ученые выявили необычный побочный эффект путем исследования. Они проанализировали образцы сыворотки крови и иммунных клеток сотрудников клиники после первой и второй инъекций. При этом выяснилось, что препарат Moderna моментально повышает уровень антител к ПЭГ. Прививки с использованием вакцины Pfizer подобного эффекта не давали.

Биологи рассказали, что продолжат исследование и попытаются выяснить, по какой причине возникает такая реакция организма и может ли она представлять опасность для здоровья человека.

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