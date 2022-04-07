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На заседании Совбеза ООН российская сторона представила неопровержимые доказательства существования биолабораторий США на Украине. Она продемонстрировала документы, которые защищены грифом секретности и доказывают попытки создания Пентагоном смертоносного биологического оружия.

После ознакомления с бумагами, представители многих государств потребовали у Вашингтона объяснить проведение лабораторных исследований на территории Украины. Также они намерены провести расследование, чтобы вскрыть всю незаконную деятельность Пентагона.

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты грубо нарушают Конвенцию о биологическом оружии, создавая тем самым угрозу всей планете. Из-за них чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна мира, так как для биологических разработок для военных целей не существует границ между государствами.

Начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов также рассказал, что Вашингтон с Киевом проводят опыты на живых людях. Военнослужащие ВСУ неоднократно использовались для испытаний препаратов, которые не прошли процедуру лицензирования в Соединенных Штатах.

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