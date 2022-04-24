Основной идеолог и создатель националистического полка «Азов» (запрещен в России) Андрей Билецкий опубликовал в Сети фото с другими представителями верхушки экстремистской организации. Подпись под снимком гласит, что «последний бой впереди», рассказал портал «Военное обозрение».

Отмечается, что ранее Билецкий обещал «удержать Мариуполь», находясь в каком-то неизвестном ангаре. Причем упомянутая выше фотография является подтверждением, что и тогда, и сейчас сам идеолог «Азова» в городе не был.

Фото, скорее всего сделано после заявления президента Украины Владимира Зеленского о невозможности деблокировать Мариуполь военными средствами. Оно подтверждает, что Билецкий фактически бросил своих «побратимов» на предприятии «Азовсталь» на произвол судьбы. Снимок же, на котором представлен «совет нацистов», размышляющий над картой, сделан для поднятия боевого духа «азовцев», которые оказались заблокированными в подземных коммуникациях комбината.