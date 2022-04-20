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Всё больше деятелей культуры высказываются о попытках западных стран “вычеркнуть” российское искусство и культуру из мирового наследия. Актёр Сергей Безруков у себя в телеграм-канале тоже не прошёл мимо этой темы, заявив, что новости о действиях стран Запада напоминают фарс.

В своём посте Безруков отметил, что Россия вряд ли что-то потеряет, если на Западе перестанут слушать её музыку или читать книги русских писателей. Актёр также выразил поддержку режиссёру Карену Шахназарову. Ранее тот заявлял, что советская культура переживала “отмену” всё своё время. Однако это не помешало создать в России выдающиеся произведения искусства.

Со слов Сергея Безрукова, вынужденная изоляция исключительно благотворно повиляет на развитие “национальной самобытной культуры”.

Прекращение сотрудничества с российскими деятелями культуры и искусства началось на Западе с конца февраля на фоне специальной военной операции на Украине. Тогда же оркестры и театры стали исключать из своих репертуаров произведения, написанные русскими авторами. В том числе и классическими.

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