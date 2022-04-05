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Беженка с Украины решила переехать жить в Великобританию. Она попыталась найти жилье через Facebook (социальная сеть, запрещенная в России). Но поиски привели не к тому результату, которого ожидала женщина. Подробности передает издание The Sun.

Беженка Юлия Скубенко написала пост в одном из сообществ, где попросила помощи в обустройстве в новой стране. Женщина опубликовала свою фотографию, номер телефона и описала свою ситуацию. Но вместо предложений о помощи она начала получить сообщения иного характера. Кто-то приглашал ее пожить вместе в квартире, есть такие, кто даже звал замуж.

Одному из мужчин Юлия ответила, что жить будет только с девушкой в одной квартире. В ответ он написал: «Очень жаль, мы могли бы создать семью». Юлия очень разочарована сложившейся ситуацией, так как много беженцев могут стать жертвами подобных предложений.

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