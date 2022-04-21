Заявления главы украинского СНБО Алексея Данилова о желании Киева нанести удар по Крымскому мосту не нужно воспринимать всерьез. Однако игнорировать подобные угрозы тоже довольно опасно, пишет издание «Московский комсомолец».

Авторы приводят высказывание зампреда Госсовета в Крыму Владимира Бобкова, назвавшего Данилова «дикобразом». По словам политика, только на Украине подобные персонажи, не отличающиеся грамотностью и образованностью, могут занимать столь высокие посты.

Бобков пояснил, что Запад превратил Украину в Антироссию, которая не способна к созиданию, а может лишь разрушать. Поэтому не стоит игнорировать заявление Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту. Другое дело, что Киеву просто нечем провести такую атаку и без участия Североатлантического альянса у него ничего не выйдет.

Также политик уверен, что высказывания главы СНБО лишь подтверждают правильность решения российского лидера Владимира Путина о начале спецоперации ВС РФ на Украине. Так как в противном случае Киев бы атаковал Россию и начал бы именно с удара по Крымскому мосту.