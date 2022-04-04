читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Постановочное видео «массовых убийств мирных граждан в Буче» сравнимо с фейками, распространяемыми в Сирии так называемыми «Белыми касками», уверен политолог Богдан Безпалько. По его словам, именно там впервые была опробована данная технология информационной войны.

Эксперт напомнил, что движение «Белые каски» очень быстро освоили методы давления, основанные на инсценированных видеозаписях. Сейчас они играют одну из главных ролей в дезинформационных кампаниях. Сейчас тактику сирийской организации активно задействует Киев.

Политолог уверен, что появившиеся в СМИ и социальных сетях кадры – это подделка. Российские войска никогда не устраивали массовых расправ и в любых конфликтах делали все возможное, чтобы не допустить жертв среди местного населения. Цель данного фейка – привлечь внимание Запада, чтобы еще больше усилить санкционное давление на Россию.

Вам может понравиться

Военнослужащие ВСУ оборудовали огневые точки в детском лагере в селе Крымское в ЛНР

ВСУ продолжают оборудовать укрепрайоны и опорные пункты на объектах социальной инфраструктуры. На территории ЛНР для этой цели они задействовали детский лагерь в населенном пункте Крымское, сообщило РИА Новости. Это удалось

Fox News: Байден перестраивает энергетический рынок США под видом помощи Украине

Действия американского лидера Джо Байдена не направлены на поддержку Украины. Напротив, президент США стремится продлить как можно дольше и провоцирует его эскалацию, чтобы отвлечь внимание американцев от перестройки энергетического рынка.

Социсследование: россияне не боятся новой волны коронавируса

Страх перед коронавирусом начинает отступать – многие россияне заявляют, что спокойно относятся к новости о возможной новой волне инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл портал SuperJob. Об отсутствии
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 апреля – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 4 апреля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 апреля – ясно, до 6 °C | Королев: погода, 4 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Подольск: погода, 4 апреля – пасмурно, до -0 °C | Армавир: погода, 4 апреля – небольшая облачность, до 13 °C |