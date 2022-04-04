Постановочное видео «массовых убийств мирных граждан в Буче» сравнимо с фейками, распространяемыми в Сирии так называемыми «Белыми касками», уверен политолог Богдан Безпалько. По его словам, именно там впервые была опробована данная технология информационной войны.

Эксперт напомнил, что движение «Белые каски» очень быстро освоили методы давления, основанные на инсценированных видеозаписях. Сейчас они играют одну из главных ролей в дезинформационных кампаниях. Сейчас тактику сирийской организации активно задействует Киев.

Политолог уверен, что появившиеся в СМИ и социальных сетях кадры – это подделка. Российские войска никогда не устраивали массовых расправ и в любых конфликтах делали все возможное, чтобы не допустить жертв среди местного населения. Цель данного фейка – привлечь внимание Запада, чтобы еще больше усилить санкционное давление на Россию.