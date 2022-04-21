читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Четверо российских предпринимателей могут лишиться кипрских паспортов. Речь идет о Григории Березкине, Олеге Дерипаска, Игоре Кесаеве и Гульбахоре Исмаилове. Подробности сообщает РИА Новости.

Процесс лишения гражданства российских предпринимателей и их родственников был начат в среду. В кипрской газете “Филелефтерос” отмечено: “Еще четверо российских миллиардеров и их родственники, воспользовавшиеся кипрской инвестиционной программой в течение последних 10 лет для получения “золотого паспорта”, теперь лишаются гражданства после вчерашнего решения совмина. Это российские миллиардеры, которые, сохранив кипрский паспорт, перенесли свою деятельность за пределы Кипра – в страны, где им не грозит попадание под санкции”.

Отмечено, что у предпринимателей есть 11 родственников, у которых тоже получено гражданство Кипра. В апреле уже было принято решение об аннулировании паспортов у восьми инвесторов вместе с их иждивенцами.

Вам может понравиться

Более 3 000 украинских военнослужащих сдались в плен с начала проведения спецоперации

Россия начала проведение спецоперации на Украине с 24 февраля. С этого времени более 3 000 украинских военнослужащих сдались в плен в Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации Донецкой

Мексиканский оркестр исключил из репертуара произведения Чайковского

Охлаждение отношений многих стран с Россией вновь проявилось в сфере культуры. Оркестр штата Сакатекас в Мексике решил исключить из своего репертуара произведения русского композитора Петра Чайковского. Об этом в своём

Активисты и демонстранты, отговаривающие женщин от абортов в Испании, могут оказаться в тюрьме

Противники абортов в Испании, которые регулярно устраивают митинги и демонстрации, рискуют оказаться в тюрьме на срок до 12 месяцев. Соответствующий закон уже принят парламентом страны и вступил в силу. Новая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 21 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C |