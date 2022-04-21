Четверо российских предпринимателей могут лишиться кипрских паспортов. Речь идет о Григории Березкине, Олеге Дерипаска, Игоре Кесаеве и Гульбахоре Исмаилове. Подробности сообщает РИА Новости.

Процесс лишения гражданства российских предпринимателей и их родственников был начат в среду. В кипрской газете “Филелефтерос” отмечено: “Еще четверо российских миллиардеров и их родственники, воспользовавшиеся кипрской инвестиционной программой в течение последних 10 лет для получения “золотого паспорта”, теперь лишаются гражданства после вчерашнего решения совмина. Это российские миллиардеры, которые, сохранив кипрский паспорт, перенесли свою деятельность за пределы Кипра – в страны, где им не грозит попадание под санкции”.

Отмечено, что у предпринимателей есть 11 родственников, у которых тоже получено гражданство Кипра. В апреле уже было принято решение об аннулировании паспортов у восьми инвесторов вместе с их иждивенцами.