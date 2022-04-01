Российская валюта не может быть объективным индикатором экономической ситуации в стране. Власти России “накачивают рубль” и поддерживают его искусственно. Об этом заявила представитель Белого дома Кейт Бедингфилд во время брифинга.

По её словам антироссийские санкции, введённые после начала специальной военной операции на Украине, эффективны и действую так, как задумывалось. В частности, утверждает Бедингфилд, инвесторы отказываются от вложения средств в российские проекты, а западные компании одна за другой покидают рынок страны. В этой связи усиление позиций рубля выглядит, со слов американской чиновницы, странным.

Информация представителя администрации США прозвучала на фоне укрепления рубля по отношению к доллару и евро. 31 марта Центробанк установил для этих валют курсы на уровне 83 рублей за доллар и 92,5 рублей – за евро. При том, что в середине марта за один доллар давали 121 рубль, за евро – 132 рубля.