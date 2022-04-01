читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская валюта не может быть объективным индикатором экономической ситуации в стране. Власти России “накачивают рубль” и поддерживают его искусственно. Об этом заявила представитель Белого дома Кейт Бедингфилд во время брифинга.

По её словам антироссийские санкции, введённые после начала специальной военной операции на Украине, эффективны и действую так, как задумывалось. В частности, утверждает Бедингфилд, инвесторы отказываются от вложения средств в российские проекты, а западные компании одна за другой покидают рынок страны. В этой связи усиление позиций рубля выглядит, со слов американской чиновницы, странным.

Информация представителя администрации США прозвучала на фоне укрепления рубля по отношению к доллару и евро. 31 марта Центробанк установил для этих валют курсы на уровне 83 рублей за доллар и 92,5 рублей – за евро. При том, что в середине марта за один доллар давали 121 рубль, за евро – 132 рубля.

Вам может понравиться

Avia.Pro опубликовал редкое видео удара крылатой ракетой “Калибр” по объекту ВСУ

Портал Avia.Pro опубликовал редчайшую видеозапись попадания высокоточной ракеты «Калибр» по одному из объектов ВСУ. На ролике виден сам крылатый боезаряд, которые на огромной скорости приближается к цели, а также мощная

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село под Харьковом

Село Циркуны под Харьковом оказалось под обстрелом со стороны украинских военных. Военные корреспонденты издания «Русская весна» отметили, что украинские националисты нанесли удары по мирным гражданам села. Как стало известно, атака

Австрия ввела в действие режим раннего предупреждения ЧС из-за возможного прекращения поставок газа

Австрия готовится к возможному прекращению поставок газа из России, рассказал местный телеканал Puls24. Журналисты пояснили, что власти страны, которые координируют свои действия с компанией-оператором E-Control, объявили об активации режима раннего
Погода в России:
Москва: погода, 1 апреля – пасмурно, до -1 °C | Санкт-Петербург: погода, 31 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 31 марта – переменная облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 0 °C |