Киев получит от Соединенных Штатов очередной пакет военной помощи на 750 миллионов долларов. Издание The Hill сообщило, что Белый дом уже утвердил решение о передаче Украине новых партий оружия и боеприпасов.

Сроки предоставления дополнительного пакета военной помощи еще не назначены. Также неизвестно, какие именно виды оружия будут переданы Украине на этот раз. Однако если проанализировать заявления высокопоставленных чиновников США, то можно предположить, что Киев получит дальнобойные гаубицы и другие артиллерийские установки американского производства.

Напомним, что ранее замглавы МИД России Михаил Рябков заявил, что все транспорты с оружием из США и НАТО, пересекающие границу Украины, становятся законными целями для российских военных и могут быть уничтожены.