Власти Белоруссии рассматривают вопрос введения безвизового режима для граждан сопредельных стран ЕС. Делается это в целях “укрепления добрососедских отношений”. Об этом сообщили в Госпогранкомитет республики.

На официальном сайте ведомства размещено сообщение: “В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси”.

Одновременно власти продумывают механизм, который будет позволять этой категории граждан посещать пограничную зону без предъявления пропуска. Представители ведомства отметили, что после отмены коронавирусных ограничений на пересечении белорусской границы зафиксировано увеличение иностранных граждан, которые прибывают из сопредельных стран Евросоюза.