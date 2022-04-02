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Националистические подразделения ВСУ полностью утратили контроль над Мариуполем. Однако они все еще способны опасно огрызаться, перемещаясь по подземным ходам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он напомнил, что остатки украинских вооруженных формирований засели на заводе «Азовсталь», который известен широкой сетью подземных коммуникаций. Имеются ходы и на территории самого города. Подразделения перемещаются по ним и время от времени оказывают ожесточенное сопротивление войскам РФ и ДНР, приводит слова Басурина РИА Новости.

Напомним, что ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что после освобождения Мариуполя будет достигнута одна из основных целей специальной военной операции ВС РФ – создание сухопутного коридора на Крымский полуостров.

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