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Гражданское население Донбасса погибает из-за активного использования ВС Украины стрелкового оружия, а также систем взрывного действия, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В ходе оперативного совещания, проведенного в Ростове-на-Дону, Бастрыкин отметил, что Киев не прекращает массированные обстрелы городов Донбасса. Для этой цели ВСУ используют не только стрелковое оружие, но и минометы, гранатометы, другие виды вооружений. Именно это приводит к появлению все большего количества жертв среди мирного населения, передает РИА Новости.

На совещании также рассматривался ряд вопросов, связанных с привлечением ответственности за военные преступления против жителей Луганской и Донецкой народных республик боевиков националистических военных формирований Украины.

Напомним, в настоящий момент продолжается спецоперация ВС РФ, которая призвана освободить территории ЛНР и ДНР, а также остановить геноцид населения на Донбассе со стороны Киева.

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