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Подавляющее большинство мирных жителей на Украине не хотят воевать с РФ и просто ждут окончания спецоперации, считает военный эксперт Марат Баширов, ранее возглавлявший Совет министров ЛНР.

Он пояснил, что реально участвовать в боевых действиях хочет не более 5 процентов гражданского населения. Все остальные стараются сидеть тихо и молятся, чтобы русские их освободили. Они надеются, что та страшная история, в которой уничтожают память и ломают сознание, завершится как можно скорее.

В интервью изданию «Украина.ру» Баширов также рассказал, что еще как минимум два месяца потребуется на то, чтобы окончательно уничтожить военную инфраструктуру соседней страны. При этом ВС РФ сделают все возможное для сохранения гражданских объектов. Также Россия отлично понимает, что в первое время после окончания спецоперации именно она будет нести ответственность за дальнейшую судьбу Украины.

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