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Соединенные Штаты и НАТО делают все возможное, чтобы затянуть спецоперацию РФ на Украине. Тем самым они преследуют одну четкую цель, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что цель эта заключается в полном истощении России. Вашингтону необходимо, чтобы она погрязла на украинской территории, истратила запасы боеприпасов и топлива, потеряла как можно больше техники и вооружений. Для этой цели он снабжает Киев оружием и намеревается перебрасывать средства ПВО, самоходные гаубицы и другие тяжелые боевые системы.

Вашингтон надеется, что после всего этого он сможет взять РФ даже голыми руками, считает аналитик. Но отмечает, что это невозможно, так как в распоряжении Москвы остается главный козырь – ядерное оружие. И когда возникнет необходимость, Россия применит его против основных центров принятия решений.

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