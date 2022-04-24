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Военная техника и тяжелое вооружение, которыми Запад накачивает Украину, даст возможность Киеву атаковать приграничные районы России. Именно поэтому ВС РФ уже сейчас должны предпринять меры, чтобы исключить подобные риски и защитить население страны, рассказал политолог Семен Багдасаров.

Он призвал действовать активнее в плане уничтожения военной инфраструктуры ВСУ. Ее необходимо полностью «выжечь» на расстоянии не менее 120 километров от границ России. Это позволит свести к минимуму риск нападения на территорию РФ и ударов по расположенным у рубежей страны населенным пунктам.

Багдасаров напомнил, что Польша и Соединенные Штаты уже поставляют на Украину боевые системы, способные наносить удары на расстоянии до 50 километров. Не исключено, что в дальнейшем Киев получит и более дальнобойное вооружение.

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