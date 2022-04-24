В решении Турции закрыть небо для гражданских и военных самолетов РФ, направляющихся в Сирию, нет ничего удивительного. Анкара всегда действует исключительно в собственных интересах, заявил политолог Семен Багдасаров. Он также предположил, что США что-то наобещали Турции за такой шаг.

Напомним, о решении закрыть небо ранее сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что Турция не присоединяется к западным санкциям против России, а лишь приостанавливает полеты. Все дело в том, что разрешения на использование воздушного пространства страны для полетов в Сирию оформлялись каждые три месяца. В апреле истекает срок действия одного из них.

Багдасаров отметил, что от государства НАТО стоило ожидать чего-то подобного. Кроме того, у Турции есть свои интересы на территории Сирии и она предпринимает все возможные меры, чтобы затруднить России переброску в эту страну оружия, техники и боеприпасов.