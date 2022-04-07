На российско-украинской границе должна быть создана буферная зона, которая позволит обеспечить безопасность мирного населения в приграничных районах. Также она исключит возможность обстрелов территории РФ украинскими боевиками, уверен политолог Семен Багдасаров.

Он напомнил, что в свое время такая зона была создана в Афганистане. Она составляла 100 километров и обеспечивала стране полную безопасность.

В случае с Украиной 100 километров будет слишком мало, так как в распоряжении ВСУ имеются боевые системы, способные поражать цели и на большем расстоянии. Однако 200-километровой буферной зоны будет вполне достаточно для обеспечения безопасности российских границ.

Напомним, что недавно два украинских вертолета атаковали нефтебазу в Белгороде, в результате чего возник сильный пожар. Кроме того, в среду была сбита ракета, запущенная Киевом по территории России.