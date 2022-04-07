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6 апреля ушел из жизни Владимир Жириновский, глава партии ЛДПР. Авторы издания Газета.ру вспомнили, какие автомобили имел известный политик.

Самым первым приобретением Владимира Вольфовича был ЗАЗ-695. Об этом автомобиле он рассказывал совсем недавно с ностальгией. Вообще же, у лидера ЛДПР был огромный гараж, но в нем больше всего транспортных средств советских времен.

Еще один автомобиль, о котором Жириновский часто вспоминал – Москвич 401, который был у соседей. А 2014 году гараж политика пополнился Ё-мобилем. Это чудо техники Владимиру Вольфовичу преподнес в качестве презента миллиардер Михаил Прохоров. Но машина прослужила до 2017 года, потом у нее вышла из строя АКБ.

Гордился Жириновский бронеавтомобилем Тигр, который тоже входил в его автопарк. Машина была собрана специально для политика на Горьковском автозаводе. Интересно, что автомобиль был окрашен в цвета партии ЛДПР, а на боках красовалась партийная символика.

Также в гараже Жириновского было 13 коллекционных машин. Известно, что он владел Rolls-Royce Phantom, Mercedes-AMG S 65, Maybach и другими роскошными марками авто.

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