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Австралия услышала просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении современной бронетехники и станет первым западным государством, которое пойдет на такой шаг. Премьер-министр Скотт Моррисон уже заявил, что Канберра собирается отправить Киеву бронетранспортеры Bushmaster.

Напомним, что в ходе выступления перед парламентом Австралии Зеленский заявил, что в ее распоряжении имеются такие БТР собственного производства.

«Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы были бы очень признательны», – продолжил свою мысль президент Украины.

Bushmaster – австралийская колесная бронетехника, которая может вооружаться пулеметами калибра 7,62 или 5,56 миллиметра. Также на нее устанавливаются дымовые гранатометы. Броня боевой машины выдерживает подрыв противопехотных мин, содержащих не более 9,5 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

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