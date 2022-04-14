Киев подготовился к диверсиям и боевым действиям на территории РФ. Поэтому те обстрелы российских городов, которые были зафиксированы в последние дни, не станут последними, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он пояснил, что пока у Киева имеется возможность стрелять по российским приграничным городам, он продолжит это делать.

«Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашему направлению у нас найдется своя «резьба», у нас есть такие возможности», – грозно заявил советник президента Зеленского.

Напомним, что ВСУ уже обстреливали Белгородскую область, а также поселок Климово в Курской области. Во втором случае семь человек получили ранения, причем один из них ребенок.