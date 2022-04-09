Запад провоцирует кровопролитие на Украине, передавая Киеву новые партии оружия. Государства НАТО тем самым принимают участие в конфликте, хотя и заявляют о нежелании вводить войска, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что любая техника и караваны с оружием, которые будут пересекать границу Украины, станут легитимной мишенью для российский войск. Кроме того, действия США и НАТО, направленные на снабжение украинских ВС западными образцами вооружений, могут привести к прямому противостоянию России и Соединенных Штатов.

Спецоперация РФ на Украине, заявил Антонов, направлена на прекращение геноцида русских преступным киевским режимом. Москва пыталась урегулировать все конфликты дипломатическим путем, однако из-за подстрекательства Вашингтона Киев не захотел идти на договоренности.