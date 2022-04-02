Власти расположенного в Карибском море государства Антигуа и Барбуда заявили о готовности оказать Лондону помощь в конфискации двух парусных судов миллиардера Романа Абрамовича, находящихся в настоящий момент в гавани Фалмут.

«Мы говорили, что будем рады сотрудничать, но только в соответствии с законом», – цитирует агентство Reuters заявление посла Антигуа и Барбуда в Соединенных Штатах.

Ранее об 55-метровой яхте Halo и 67-метровом парусном судне Garçon писали как американские, так и британские СМИ. Принадлежат они компании Wenham Overseas Limited, которую связывают с Абрамовичем. Этот факт подтвердили власти Британских Виргинских островов.

Напомним, что российский миллиардер в настоящий момент готовит сделку по продаже английского футбольного клуба «Челси», намереваясь приобрести вместо него турецкую команду «Гезтепе» (Измир).