читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одним из самых важных факторов, позволивших ВС РФ получить весомое преимущество над украинской армией, стала их высокая маневренность, рассказал глава фонда «Основание», военный аналитик Алексей Анпилогов.

Он пояснил, что именно маневренность позволила российской армии эффективно действовать сразу на нескольких направлениях. Украинские подразделения, следуя за ней, заходили в города страны и сразу же оказывались связанными по рукам и ногам и неспособными вести боевые действия.

«Всё это приводило к тому, что они заходили в города, а города были ловушками. Их никто не штурмовал», — рассказал Анпилогов.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт также отметил, что сейчас главной целью спецоперации является создание сухопутного коридора на Крымский полуостров, для чего достаточно уничтожить остатки националистических сил в Мариуполе.

Вам может понравиться

Экс-депутат Рады Кива: Глава СБУ Баканов вывез из Украины больше 2 миллиардов долларов

Глава СБУ Иван Баканов в марте выезжал на границу и вместе со своими заместителями вывез с Украины больше двух миллиардов долларов. Часть этих средств была переведена в офшорные банки по

Минобороны рассказало о планах США и Украины использовать беспилотники с биооружием

Бывший сотрудник Агентства по сокращению военной угрозы при Минобороны США Роберт Поуп выполнял задачу по втягивают Украины и ряда других республик бывшего Советского Союза в военно-биологическую деятельность. Еще одно американское

Посол РФ в Риме сообщил, что цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций

В Италии в несколько раз увеличились тарифы на газ. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на посла России в Риме Сергея Разова. Согласно его словам, выросли тарифы на
  • Анна
  • 31.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 апреля – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 2 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 апреля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 2 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 2 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 2 апреля – пасмурно, до 15 °C |