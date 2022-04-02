Одним из самых важных факторов, позволивших ВС РФ получить весомое преимущество над украинской армией, стала их высокая маневренность, рассказал глава фонда «Основание», военный аналитик Алексей Анпилогов.

Он пояснил, что именно маневренность позволила российской армии эффективно действовать сразу на нескольких направлениях. Украинские подразделения, следуя за ней, заходили в города страны и сразу же оказывались связанными по рукам и ногам и неспособными вести боевые действия.

«Всё это приводило к тому, что они заходили в города, а города были ловушками. Их никто не штурмовал», — рассказал Анпилогов.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт также отметил, что сейчас главной целью спецоперации является создание сухопутного коридора на Крымский полуостров, для чего достаточно уничтожить остатки националистических сил в Мариуполе.