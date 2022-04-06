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Английские ученые провели исследование и выявили 16 разных вариантов сна у людей. Об этом пишет издание Science Alert.

Для проведения исследования привлекли сто тысяч людей. Им на руку прикрепляли специальный браслет, с ним же они и ложились спать.

Устройство фиксировало движения людей, движения их рук и подергивания. На основе полученной информации исследователи сделали вывод, что всего существует 16 вариантов сна.

По полученным результатам всех людей разделили на две основные группы. Первая – это те, кто страдает от бессонницы. Вторая группа – это те, кто крепко спит на протяжении всей ночи и им не нужен дневной сон.

Эти две группы поделили еще на подкатегории. В итоге вышло 16 вариаций, в соответствии с которыми есть люди, страдающие нерегулярным сном, а также есть те, кому присущ короткий и фрагментированный сон.

При этом люди, которые страдают бессонницей, имеют разную продолжительность сна. Некоторые из них сложно засыпают и спят малое количество времени, другие же тоже засыпают со сложностями, но спят длительное время.

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