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“Почта банк” провел социологическое исследование, в ходе которого выяснил, на чем россияне готовы экономить в условиях санкций. Подробности сообщает издание “ПРАЙМ“.

Всего было опрошено более 2 000 человек из разных регионов страны. Оказалось, что россияне готовы сократить расходы на алкоголь и развлечения. В сообщении по результатам опроса сказано: “На чем россияне готовы экономить? Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% — на алкоголь”.

Снизить расходы на технику готовы 18% опрошенных, на одежде и обуви готовы экономить 13% россиян, а на продуктах – только 5%. 8% опрошенных сообщили о том, что не готовы экономить ни на одной статье расходов.

Представители банка отметили, что почти 25% участников опроса уже сократили свои расходы почти на 20%. А 24% респондентов тратят из семейного бюджета на 10-20% меньше, чем ранее.

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