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Причин для нового падения рубля пока не просматривается. Маловероятно, что отечественная валюта снизится в цене до 200 рублей за один американский доллар. Такое мнение высказала ведущий аналитик компании “Фридом Финанс” Наталья Мильчакова.

По её словам, главная причина в том, что “рубль держится на плаву” – высокие цены на нефть. Сейчас в российском бюджете заложена цена за баррель в районе 42 долларов. Между тем стоимость барреля на мировом рынке уже длительное время превышает 100 долларов. Таким образом, экспортируя за рубеж “чёрное золото” Россия не только существенно пополняет казну, но и укрепляет национальную валюту.

Мильчакова также добавила, что высокие цены сохраняются и на другие товары, которые являются для России традиционно экспортными: газ, металлы, зерно, удобрения и так далее. И всё это происходит, несмотря на санкции западных стран.

По мнению аналитика, если высокие цены на экспортное сырьё и ресурсы сохранятся и дальше, это не даст рублю потерять свои позиции. Его стоимость продолжит колебаться в промежутке от 70 до 100 рублей за доллар. Как часто и в какую сторону будут происходить колебания, зависит от того, каким образом будет складываться геополитическая обстановка, в том числе ситуация на Украине и специальная военная операция на её территории.

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