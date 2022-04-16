Украина слишком быстро использует отправляемые из США и Европы боеприпасы, пишет издание Bloomberg. Автор статьи аналитик Хал Брэндс отмечает, что российская спецоперация в этой стране обнажила одну из серьезных уязвимостей Вашингтона.

По его словам, Киев расходует за каждый день недельный запас боезарядов. Западные страны, которые в начале спецоперации РФ довольно охотно поставляли боеприпасы на Украину, сейчас обнаружили их нехватку. Так, Канада и Германия уже «вышли из игры», отказавшись продолжать поддерживать Киев.

Соединенные Штаты все еще готовы отправлять на Украину противотанковые комплексы Javelin, но и они столкнулись с проблемой. Чтобы удовлетворить запросы ВСУ, необходимо срочно наращивать производство ПТРК, так как существующие мощности не справляются.

Брэндс объяснил, что сейчас многие государства НАТО оказались перед выбором – жертвовать ради Украины собственной обороноспособностью либо оставить оружие и боеприпасы для себя на случай возможной военной агрессии.