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Американский журналист и главный редактор журнала National Review Рич Лоури заявил о том, что все обвинения Джо Байдена в геноциде на Украине являются ошибочными. Кроме того, такие заявления со стороны американского президента просто вредны, так как они не вяжутся с официальной позицией Белого дома.

Журналист отметил: «Сейчас наша культура переживает такое время, когда практически никто особо не следит за своими словами, но это не значит, что просить президента США демонстрировать большую, чем у большинства, сдержанность, значило бы требовать слишком многого».

Рич Лоури отметил, что Байден пытается продолжать тенденцию в политике своего предшественника Дональда Трампа. Сейчас для Байдена стало в порядке вещей делать заявления, которые полностью противоречат позиции администрации.

Журналист отметил, что ООН называет геноцид действиями, направленными на уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Но в настоящее время нет доказательств того, что российские войска собираются “истребить украинцев”.

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