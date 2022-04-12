Студент Чикагского университета Даниэль Шмидт побывал на конференции под названием “Дезинформация и эрозия демократии”. Своими впечатлениями он поделился с изданием Compact Mag.

Юноша был очень возмущен. Он отметил, что студенты задавали спикерам очень удобные вопросы, но самому Шмидту хотелось “задать критический вопрос и получить честный, содержательный ответ”. Ему удалось обратиться к журналистке Энн Эпплбаум.

Студент задал вопрос, считает ли журналистка нормальным тот факт, что СМИ раскритиковали статью The New York Post о ноутбуке Хантера Байдена, назвали ее российской дезинформацией. Но, по мнению юноши, он получил “высокомерный, но при этом еле связный ответ”.

По его словам, само мероприятие стало “предметом дезинформационных кампаний”. Студент отметил: “Видимо, “дезинформация” — это когда самопровозглашенные хранители истины на деле обслуживают интересы одной из сторон”.

Напомним, что в октябре 2020 года в средствах массовой информации появились публикации, основанные на переписке, обнаруженной якобы на ноутбуке Хантера Байдена. Фотографии и письма, найденные в ноутбуке, могут доказывать связь Байдена-младшего с криминальной деятельностью в сфере проституции и наркотрафика.