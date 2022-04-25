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Американский актер и комик Крис Рок впервые выразил свое мнение по поводу скандала, который случился на 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Подробности сообщает портал Comic Book.

О скандале актер высказался в ходе одного из своих стендап-шоу, билеты на него были полностью распроданы. Крис Рок заявил: «Я в порядке. Я в порядке. Зажили порезы и синяки… по большей части».

Скандал произошел во время вручения актеру Уиллу Смиту награды за лучшую мужскую роль на премии «Оскар». В ходе награждения ведущий Крис Рок допустил неуместную шутку в адрес супруги Уилла Смита. Рок отметил «удивительную, очень короткую прическу» жены Смита, которая страдает от алопеции. Это заболевание, при котором выпадают волосы. Уилл Смит после такой шутки поднялся на сцену и ударил комика по лицу.

Из-за скандала Американская киноакадемия запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях в течение 10 лет.

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