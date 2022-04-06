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Представители Минобороны США сами запутались в своих показаниях, они постоянно противоречат себе в вопросах обучения украинских солдат европейскими инструкторами. Об этом рассказали эксперты издания Defense One.

Командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс ранее заявил о том, что США не обучают «силы с Украины в Польше». Эту же информацию сообщил позднее начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл. Он заявил, что Америка не направляла туда свои команды, которые бы показывали, как использовать оборудование.

Но вчера, 5 апреля, конгрессмен Майк Уолтц спросил у главы Пентагона, почему не проводятся обучения украинских военных. На это Остин ответил, что «для использования этого снаряжения требуется обучение» и они «этим занимаются».

НАТО постоянно отправлять военных инструкторов для проведения обучения ВСУ. Недавно своих инструкторов направили Канада и Латвия.

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