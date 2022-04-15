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Американский эсминец-музей USS The Sullivans, который находится в Баффало, может затонуть из-за попавшей в трюм воды. Сейчас с кораблем Второй мировой войны работают представители спасательных служб, которые предпринимают все возможные меры для предотвращения этого.

Известно, что эсминец получил пробоину в правом борту. Вода поступает в трюм с огромной скоростью. Спасатели буквально каждую минуту откачивают по 50 тонн, чтобы как минимум поставить корабль в нормальное положение. Это должно облегчить задачу по удалению оставшейся воды и исключить затопление судна.

Пробоину пытались заделать еще в прошлом году, для чего было собрано более 1 миллиона долларов. На зиму специалисты прекратили ремонтные работы, чтобы возобновить их в весенний период. Однако сделать этого они не успели, так как эсминец вдруг начал тонуть.

Корабль USS The Sullivans принимал активное участие во Второй мировой, а после ее завершения еще долго использовался ВМС США для отслеживания подводных лодок советского флота.

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