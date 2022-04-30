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Отец из США выступил против, чтобы его детям прививали со школы гендерную идентичность. Об этом сообщили эксперты портала Fox News.

Мужчина заявил о том, что сейчас в школах детям внушают определенные интересы. Но он против, чтобы с его детьми проводили такие занятия. Американец заявил: «Я такой же отец, как и тысячи других в Америке… Мне надоело, что школы идут на поводу у групп, представляющих определенные интересы».

Кроме того, он категорически против, чтобы детям преподавали критическую расовую теорию. Мужчина очень рассчитывает на поддержку со стороны других родителей. По его мнению, в школе детей должны обучать грамоте, а не проводить идеологическую обработку.

Также американец заявляет о том, что педагоги должны дать образование, а не прививать определенную сексуальную ориентацию. Мужчина отметил, что дети должны сохранять свою непорочность в детстве и юности.

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