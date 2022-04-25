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США не будут вводить санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой. которая является главой совета директоров «Национальной медиа группы». Вашингтон опасается, что после таких действий последует ответ от российского президента. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее появилась информация о том, что Минфин США уже подготовил пакет санкций против бывшей гимнастки. Но позже от идеи их вводить Совет нацбезопасности отказался. Власти США после длительных совещаний приняли решение, что это только ухудшит ситуацию. Подобные санкции станут «слишком личным» ударом по Путину.

Авторы The Wall Street Journal отметили, что у Алины Кабаевой трое детей от российского лидера. Но Владимир Путин опровергает эти слухи.

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