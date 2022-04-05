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Американская корпорация Amazon заключила с тремя операторами космических запусков соглашения о выводе на орбиту спутников, предназначенных для доступа в Интернет.

По данным американских СМИ, в течение нескольких ближайших лет корпорация, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, запустит около 40 ракет и выведет на околоземную орбиту более 3,2 тысяч спутников. Впрочем, пока речь идёт непосредственно о запуске спутников в космос. Когда они начнут “раздавать интернет” не уточняется. По примерным подсчётам, Amazon готова потратить на развитие спутникового интернета минимум 10 миллиардов долларов.

У проекта Джеффа Безоса уже есть название – Kuiper. Как отмечают специалисты, это проект – прямой конкурент Starlink от компании SpaceX, которая принадлежит другому американскому миллиардеру Илону Маску.

Пока Starlink находится впереди. Из запланированных 11 тысяч спутников на орбите находится уже больше 2 тысяч. SpaceX обещает, что благодаря новой технологии данные в сети Интернет могут передаваться со скоростью 1 гигабит в секунду, это соответствует стандарту 5G.

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