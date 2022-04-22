Алина Кабаева всегда отличалась не только успехами в спортивной карьере, но и активной жизненной позицией. Много лет она выступала в качестве политического деятеля. Но в последнее время редко появляется на публике.

Поклонники смогли увидеть ее на одной из репетиций фестиваля художественной гимнастики “Алина”, учредителем которого Кабаева является. Фанаты были очень поражены внешним видом звезды.

На репетиции она появилась в эффектном наряде. Поклонники отметили, что бывшая спортсменка в очень хорошей форме, она похудела. Алина всегда привлекала внимание своим умением красиво и эффектно одеться. Но в этот раз она поразила публику. Вместо привычных платьев-футляров и туфлей на шпильках она выбрала джинсы, кроссовки и, по словам поклонников, “бабушкин” кардиган.

Хореограф Екатерина Сиротина опубликовала в социальных сетях кадры с репетиции. Снимки она подписала: «Первый репетиционный день #ФестиваляАлиныКабаевой. Очень круто снова погрузиться в совершенно особую творческую атмосферу этого мероприятия».