Зрители популярного шоу “Маска” остались заинтригованы после заявления Алексея Воробьева, который выразил надежду, что Монстрик выступает так же хорошо, как и он.

Новый участник Монстрик появился в третьем сезоне. Многие зрители считают, что под маской скрывается Алексей Воробьев. Сам певец отметил, что ему так часто приписывают участие в этом шоу, что он начал следить за событиями на проекте. Ранее он уже появлялся в “Маске” в виде бутылки шампанского. Теперь многие считают, что Воробьев выступает в виде Монстрика.

При этом Воробьев так и не ответил, принимает ли он участие в третьем сезоне шоу. Тем самым он еще больше заинтриговал зрителей. Алексей Воробьев заявил: «Надеюсь, Монстрик также хорош, талантлив и великолепен, как и я. В противном случае я буду огорчен тем, что меня сравнивают именно с ним».