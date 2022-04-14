Актера «Игры престолов» арестовали, предъявив обвинения в педофилии. Речь идет об американском актере Джозефе Гатте, который сыграл роль варга теннов.

В полиции Лос-Анджелеса заявили, что актер состоял в «откровенных сексуальных контактах» по переписке в интернете с несовершеннолетним. Сам Гатт опровергает все обвинения. Он обещает, что защитит свое “честное имя”. Против звезды возбуждено уголовное дело, но на данный момент он отпущен под залог в 5 000 долларов. Гатт называет эти обвинения «ужасной ложью».

После выхода из-под стражи под залог он сообщил журналистам: «Я полностью сотрудничаю с полицией и полицией Лос-Анджелеса, чтобы разобраться в этом вопросе. Я с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя”. Из-за уголовного дела актер может пропустить запланированные съемки в кинокомиксе от DC «Черный Адам».