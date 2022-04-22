читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снимок, который активно распространяется в социальных сетях под видом совершенного в селе Бородянка убийства, на самом деле является кадром из детективного сериала “След”. Об этом рассказала российская актриса Светлана Васильева.

Она отметила, что на фото изображена именно она. Актриса рассказала: “Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале “След”. Серия называлась “Неформалка”. Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии”.

Светлана Васильева с ужасом отмечает, что фейк с огромной скоростью разлетелся по сети. В одном из украинских Telegram-каналов 8 апреля появилось фото с убитой девушкой, которая якобы была найдена в коллекторе села Бородянка. Актриса рассказала, что серия снималась в московской промзоне. Она очень разочарована, что кадры с ее участием используют для таких жутких целей.

Вам может понравиться

НМ ДНР: Киев сообщил о “захвате Марьинки”, чтобы скрыть крупные потери ВСУ

ВСУ в боях под Донецком несут крупные потери, но делают все возможное, чтобы скрыть информацию о них. Они распространяют фейки, примером которого является заявление о захвате Марьинки, сделанное украинским Генштабом

Польский политолог раскрыл коварные планы Байдена в отношении Польши

Американский лидер Джо Байден является таким же военным преступником, как и Уинстон Черчилль. Сейчас он ведет себя, как коммивояжер или «последовательный поджигатель войны», но в его действиях нет ничего похожего

Гаубицы “Гвоздика” и “Акация” заставили боевиков на “Азовстали” прекратить огневую активность

На комбинате «Азовсталь» все еще остается около полутора тысяч украинских военных, среди которых несколько сотен раненых. Часть силовиков приняли решение сложить оружие, но остальные продолжают сопротивление. Российские войска выждали время,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – ясно, до 13 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 22 апреля – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 12 °C |