Снимок, который активно распространяется в социальных сетях под видом совершенного в селе Бородянка убийства, на самом деле является кадром из детективного сериала “След”. Об этом рассказала российская актриса Светлана Васильева.

Она отметила, что на фото изображена именно она. Актриса рассказала: “Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале “След”. Серия называлась “Неформалка”. Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии”.

Светлана Васильева с ужасом отмечает, что фейк с огромной скоростью разлетелся по сети. В одном из украинских Telegram-каналов 8 апреля появилось фото с убитой девушкой, которая якобы была найдена в коллекторе села Бородянка. Актриса рассказала, что серия снималась в московской промзоне. Она очень разочарована, что кадры с ее участием используют для таких жутких целей.