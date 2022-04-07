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Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Кравченко рассказала в своем Telegram-канале о том, что собирается покинуть Россию. Вместе с коллегой Станиславом Садальским она отправится на гастроли в Белоруссию.

Артисты будут гастролировать со спектаклем «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы». В постановке также задействованы Сергей Радченко и Анастасия Голованова.

Актриса написала: «Едем в Минск и Гродно! Наконец-то!». Она опубликовала афиши предстоящего выступления. В Минске спектакль состоится 16 апреля в Центральном доме офицеров. В Гродно постановку покажут на следующий день в местной филармонии.

Татьяна Кравченко известна многим зрителям благодаря одной из главных ролей в популярном комедийном сериале “Сваты”. В конце 2021 года россияне смогли увидеть седьмой сезон сериала.

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