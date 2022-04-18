Противники абортов в Испании, которые регулярно устраивают митинги и демонстрации, рискуют оказаться в тюрьме на срок до 12 месяцев. Соответствующий закон уже принят парламентом страны и вступил в силу.

Новая правовая норма устанавливает законное право на прерывание беременности для всех женщин, а также ставит под угрозу тюремного заключения всех, кто пытается помешать им оскорбительными, навязчивыми, угрожающими, либо запугивающими действиями.

Иммакулата Фернандес, которая постоянно участвует в акциях против абортов, рассказала, что новый закон не остановит активистов. Они ничего не нарушают, а просто читают молитвы возле медицинских учреждений, которые предоставляют услуги прерывания беременности. Это, по ее словам, не является преступлением.