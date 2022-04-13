Более тысячи морских пехотинцев, которые добровольно сложили оружие в Мариуполе, отлично знали, что российская армия гуманно относится к пленным. Она борется за правое дело, поэтому иначе поступать просто не может, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что российские бойцы не унижают и не пытают тех, кто принял решение сдаться в плен. Армия РФ всегда относилась к сложившим оружие противникам гуманно, соблюдая как человеческие, так и божественные законы.

Напомним, ранее сообщалось, что больше тысячи военнослужащих ВСУ, которых Киев просто списал, приняли решение сдаться в плен российским военным и МГБ Донецкой народной республики. Морпехи в течение длительного времени удерживали позиции на заводе имени Ильича, однако отсутствие боеприпасов, еды и воды, а также поддержки от Киева вынудили их добровольно сложить оружие.