читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Более тысячи морских пехотинцев, которые добровольно сложили оружие в Мариуполе, отлично знали, что российская армия гуманно относится к пленным. Она борется за правое дело, поэтому иначе поступать просто не может, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что российские бойцы не унижают и не пытают тех, кто принял решение сдаться в плен. Армия РФ всегда относилась к сложившим оружие противникам гуманно, соблюдая как человеческие, так и божественные законы.

Напомним, ранее сообщалось, что больше тысячи военнослужащих ВСУ, которых Киев просто списал, приняли решение сдаться в плен российским военным и МГБ Донецкой народной республики. Морпехи в течение длительного времени удерживали позиции на заводе имени Ильича, однако отсутствие боеприпасов, еды и воды, а также поддержки от Киева вынудили их добровольно сложить оружие.

Вам может понравиться

Sohu: ЧФ РФ заставил корабли ВМС США бежать из Черного моря, “поджав хвосты”

Стремительный выход кораблей ВМС США из акватории Черного моря напоминал очередное позорное бегство. Не исключено, что Пентагон, в отличие от президента Соединенных Штатов Джо Байдена, не хочет идти на эскалацию

Болгары возмутились “отменой” Гагарина в США

Имя Юрия Гагарина американская компания Space Foundation убрала из названия мероприятия, которое в США проводится ежегодно и посвящено Дню космонавтики. Вместо “Ночи Юрия” акцию переименовали в “Космический фестиваль”. Как пишет

Генпрокуратура рассмотрит информацию о нарушении прав россиян за рубежом

Правовую оценку фактам нарушения прав россиян за рубежом даст Генеральная прокуратура. Соответствующую информацию для изучения и анализа направит в ведомство федеральное агентство Россотрудничество. Об этом заявила заместитель руководителя организации Наталья
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 13 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 13 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |