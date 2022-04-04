После задержания жителя Алушты, у дома которого обнаружили кустарное взрывное устройство, глава Крыма Сергей Аксенов жестко высказался о попытках украинских неонацистов нанести полуострову вред.

Он заявил, что власти и правоохранительные органы Крыма будут мгновенно пресекать эти самые попытки, а их организаторы понесут суровое наказание.

«Мы знаем, что нацистская мразь не оставляет надежд навредить крымчанам, но все эти попытки обречены на провал. Дырку им от бублика, а не Крым. Наш полуостров под надежной защитой», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее он также заявил, что на полуострове все спокойно, но нацистские диверсионные группы периодически проявляют активность. Они пытаются навредить Крыму, однако у них ничего не получится.