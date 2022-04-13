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Главная задача России – вернуть Украину в свою орбиту, заявил политический обозреватель Петр Акопов. Он пояснил, что операция по демилитаризации и денацификации соседнего государства идет по намеченному плану, однако ее необходимо обязательно довести до логического завершения.

Если ВС РФ лишь уничтожат объекты военной инфраструктуры Украины, лишат ее Донбасса и военно-промышленного комплекса, а в остальном оставит страну такой же, какой она было до начала спецоперации, это не решит связанных с нею проблем. Рано или поздно Запад снова превратит Украину в оружие против РФ.

Именно поэтому необходимо ликвидировать все связи Киева с Западом, вернуть Украину под жесткий военно-политический контроль РФ, а также избавиться от действующего руководства страны, уверен Акопов. Только в этом случае все цели спецоперации будут достигнуты в полном объеме.

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