Кризис в авиаотрасли всё больше отражается на соответствующей инфраструктуре в России. Так, аэропорт Внуково в Москве объявил, что пока не принимает на работу новых сотрудников, а часть тех, которые есть, работают в режиме простоя.

При этом 30% от всего штата уже получили предписания о будущем сокращении. Впрочем, точных сроков, когда людей начнут увольнять из-за экономической нецелесообразности пока нет.

Пресс-служба аэропорта также сообщила, что во Внуково уже ввели укороченную рабочую неделю. Вместо стандартных пяти рабочих дней некоторые сотрудники работают по три-четыре дня.

Внуково – не первый аэропорт, который заявляет о простое и вводит соответствующий режим работы. Подобные меры ранее ввёл аэропорт Шереметьево. Сообщается, что в обеих воздушных гаванях существенно сократился пассажиропоток. К примеру, через Внуково прошло на 20% меньше пассажиров, чем годом ранее.