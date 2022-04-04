Военнослужащим ВС РФ следовало бы фиксировать буквально каждое свое действие на видео, так как на Украине им приходится иметь дело с «жуликами», уверен юрист Дмитрий Аграновский. Он отметил, что Запад вряд ли станет верить в подобные видеозаписи, однако в них поверят Китай и другие государства, которые не находятся под контролем США.

Видеофиксация всех действий поможет российским ВС избежать ситуаций, подобным той, что возникла в Буче Киевской области. На постановочной записи показывают тела людей, лежащих прямо на дороге, обвиняя в их гибели военнослужащих РФ. Однако на деле это лишь провокация, призванная привлечь внимание Запада к событиям на Украине.

«Мы имеем дело не только с нацистским режимом, но и с жуликами, поэтому все нужно снимать на видео. Сейчас не 90-е годы, когда можно было давить на Югославию, сейчас многополярный мир», – заявил Аграновский.