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Корабли НАТО, которые вошли в Балтийское море для учений, уже находятся под наблюдением Балтфлота ВМФ РФ. Если они намереваются организовать провокацию или проявить агрессию, то должны знать, что находятся на «мушке» у российских моряков, рассказал адмирал Владимир Валуев.

Командующий Балтийским флотом в период с 2001 по 2006 годы рассказал, что все имеющиеся в распоряжении средства задействованы для разведки. Кроме того, у РФ имеются как боевые корабли, так и противокорабельные комплексы, которые способны отвести любую угрозу, приводит слова адмирала РИА Новости.

Валуев также назвал основные цели натовских учений. Страны Альянса по своему обыкновению намереваются продемонстрировать свою сплоченность и «поиграть мускулами». Но если они попытаются перейти красные линии, Россия даст жесткий ответ. Балтийский флот готов к любым сценариям, в том числе, и к высадке десанта с дальнейшим его продвижением в восточном направлении, которую сейчас отрабатывают корабли НАТО.

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