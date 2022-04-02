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Германия совсем скоро столкнется с дефицитом стройматериалов и резким повышением цен на них, рассказал телеканал 2DF. Сообщается, что причинами станут ситуация на Украине, а также продолжающаяся пандемия коронавируса, передает РИА Новости.

Представитель ассоциации VNW в Гамбурге Ганс Майер рассказал, что многие компании, работающие на строительном рынке, уверены в бесперспективности возведения новых жилых домов и комплексов в северной части страны.

Он также отметил, что возможная нехватка материалов и постоянно изменяющиеся цены на них делают непредсказуемыми расходы на строительство. Даже те компании, которые работают максимально активно и строя множество новых зданий, могут понести крупные убытки. Поэтому на данный момент они не видят в возведении жилой недвижимости никаких перспектив.

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