Германия совсем скоро столкнется с дефицитом стройматериалов и резким повышением цен на них, рассказал телеканал 2DF. Сообщается, что причинами станут ситуация на Украине, а также продолжающаяся пандемия коронавируса, передает РИА Новости.

Представитель ассоциации VNW в Гамбурге Ганс Майер рассказал, что многие компании, работающие на строительном рынке, уверены в бесперспективности возведения новых жилых домов и комплексов в северной части страны.

Он также отметил, что возможная нехватка материалов и постоянно изменяющиеся цены на них делают непредсказуемыми расходы на строительство. Даже те компании, которые работают максимально активно и строя множество новых зданий, могут понести крупные убытки. Поэтому на данный момент они не видят в возведении жилой недвижимости никаких перспектив.