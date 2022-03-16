На фоне западных санкций и отказа голливудских студий сотрудничать с кинопрокатчиками в России сложилась ситуация, при которой отменили показ по сути российского фильма. Речь идёт о картине “Последний богатырь”. Об этом у себя в дзен-канале написал журналист Евгений Додолев.

“Последний богатырь” сняли на российские деньги, по мотивам русского фольклора и с участием отечественных актёров. Но при этом права на фильм принадлежат компании Walt Disney. По слова Додолева, на ум не приходит другой фразы кроме как “А я же говорил!”. Он подчеркнул, что эту фразу стараются использовать как можно реже, но сейчас она применима, как никогда.

Журналист отметил, что и он, и его коллеги неоднократно обращались в Министерство культуры РФ, прося пересмотреть правила кинопроката, в котором бы отдавалось предпочтение российской продукции. Однако в ведомстве всегда заявляли, о том, что всё регулируют рыночные отношения.

Так или иначе, но какова дальнейшая судьба фильма “Последний богатырь” неясна – демонстрировать его на территории России в настоящее время нельзя.